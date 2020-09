Gran jurado acusa a un policía por muerte de Breonna Taylor en Louisville

Un gran jurado en Kentucky dictó cargos criminales contra un policía de Louisville por la muerte de la trabajadora de la salud Breonna Taylor en un complejo de apartamentos.

Al agente Brett Hankison se le acusó de tres cargos de peligro desenfrenado por los hechos ocurridos el 13 de marzo. Taylor fue asesinada poco después de la medianoche cuando tres agentes entraron en su casa de Louisville para llevar a cabo una orden de registro presuntamente en busca de estupefacientes, que al final no encontraron.

Ni el gran jurado ni el juez dieron detalles sobres los cargos contra Hankison. Tampoco se acusó al resto de agentes que estuvieron involucrados en el caso.

Calls to shut the highway down as the crowd continues to mobilize #Louisville #BreonnaTaylor pic.twitter.com/R71aqiMp8u

— Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) September 23, 2020