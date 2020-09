Las costosas prendas que tiene el closet de Thalía

View this post on Instagram

¡Un cambio de casa es estresante para todos y si eres artista aún más! En mi caso, siempre quiero lucir espectacular para mi gente en todo lo que hago y eso implica estar siempre impecable en mi apariencia, “trendy” y “fashionable”. Y agregando la colección #ThaliaSodi de ropa, joyería y zapatos en @macys y piezas de mincolección en @promodaoutlet, mis pestañas @eylureofficial, cosméticos y demás…siempre hay closet lleno.😱🥰 ¡Afortunadamente, me encontré a @theprojectneat y llegaron a transformar mi espacio! ¡Gracias hermosas! Esto parece una boutique. 😍💄👠 Thank you #TheProjectNeat fpr organizing my closet! It looks and feels like a boutique!!! ❤️ #fashion #accessories #makeup #trendy #clothes #music #redcarpet #designer #organization #fun