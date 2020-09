Nadie está a salvo en Nueva York: niña baleada por invasor en su hogar en El Bronx

Una niña de 8 años fue baleada en el estómago cuando un hombre armado irrumpió en su hogar del Bronx (NYC) y abrió fuego, esta mañana.

La niña estaba dentro de su apartamento en Patterson Houses de NYCHA, en East 143rd St. cerca de 3rd Ave, Mott Haven, cuando el atacante pateó la puerta principal y disparó alrededor de las 9 a.m., narró su madre a la policía.

La menor fue llevada de urgencia al Hospital Lincoln, donde figura en estado grave, pero estable, dijeron las autoridades.

La policía visitó el apartamento en busca de evidencia balística e imágenes de vigilancia para ayudar a identificar al invasor, reportó Daily News.

El motivo del tiroteo no estaba claro de inmediato, y tampoco se sabía si la niña no identificada era el objetivo previsto.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

