Psíquico tiene mensaje para Chiquis de su madre: “Jenny siente que si su hija no cambia, morirá pronto”

La Diva de la Banda se habría conectado del más allá con el famoso doctor Rob Cissna por que está preocupada

El famoso psíquico, doctor Rob Cissna, quien en muchas ocasiones es contratado por el FBI para resolver casos imposibles, se habría contactado con Jenni Rivera al más allá, pues la cantante tiene un mensaje importante para Chiquis Rivera.

“Jenny se contactó conmigo porque está preocupada por su hija… Ella me dice que su hija fue abusada física y mentalmente por su ex esposos (Lorenzo Méndez) y por eso se separaron“, comienza diciendo el doctor Rob a quien solemos ver junto a Javier Ceriani y Elisa Beristain en ‘Chisme No Like’.

Rob, quien nos dice que mientras estamos conversando está conectado con ‘La Diva de la Banda’, prosigue: “Jenny también sufrió relaciones de abuso toda su vida. Le ruega a su hija que no sea como ella. Que no acepte el abuso como lo hizo ella. Que no deje que los hombres la usen”.

Doctor Rob, quien se maneja en el mundo anglosajón, vive en un pueblo espiritista en el medio de Orlando, Florida, llamado Casadagga. No conoce casi a las celebridades latinas, y asegura que sí sabe de la vida de Jenni porque en el pasado le han pedido que se conecte con ella, para hablar del accidente donde murió. sin embargo, dice no conocer de Chiquis.

“Ella se contactó conmigo para pedirme que busque a su hija, que tiene un mensaje para ella y me dice que le entristece ver a su angelito sufrir así. Siente que si su hija no cambia, morirá muy pronto”, nos dice Cissna quien no quiso darnos el mensaje específico que Jenni tiene para Chiquis.

¿Quién es el doctor Ron Cissna? Es un psíquico que vive en un pueblo cerca de Orlando, Florida, llamado Casadagga. En dicho lugar solo habita una comunidad de medium y psíquicos al rededor de un hotel, donde se asegura que se siente la presencia de espíritus.

El doctor Rob se hizo muy famoso en el 2008 cuando participaba del show de radio, ‘Zona Cero’, que conducía Javier Ceriani en Miami, y conectaba a los famosos con los espíritus de sus muertos. Según su historial, el FBI lo contrata para que los ayude a investigar asesinatos de difícil investigación, lo mismo que la familia Reagan cuando estaban en la Casa Blanca.

Rob Cissna aseguró hace unos días, en ‘Chisme en Vivo’ de Estrella TV, que Xavier Ortiz no se había suicidado, sino que lo habían asesinado, y que el propio ex Garibaldi se lo estaba diciendo.