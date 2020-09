¿El divorcio de Chiquis Rivera se verá en ‘The Riveras’? El futuro del reality show se confirma

Tras el fallecimiento de Jenni Rivera, los hijos de La Diva de la Banda documentaron sus vidas en el reality show “The Riveras” del canal Universo. A lo largo de varias temporadas Chiquis Rivera y sus hermanos mostraron momentos intimos de cada una de sus vidas.

En el caso de Chiquis, dejó ver todo el alboroto que sucedió con su boda y los momentos que vivieron ante el escandaloso día por querer intentar dejar a la prensa fuera.

Muchos se han preguntado si habrá una nueva temporada y en caso de haberla, si se tocará el tema de divorcio de Chiquis y su aún esposo Lorenzo Méndez.

Desafortunadamente para quienes esperaban ver más de “The Riveras”, Johnny López ha confirmado que ya no habrá más.

“Para los que han estado preguntando hace meses, ya no vamos a hacer otra temporada de ‘The Riveras’“, publicó en Twitter el menor de los hijos de Jenni. “La temporada 3 iba a ser nuestra última primero, pero creo que ahora sí estamos seguros de haber terminado“.

To those that have been asking for months, we’re not doing another season of The Riveras.

Season 3 was gonna be our last at first, but I think we for sure done now.

— CINCO (@thegreatcinco) September 25, 2020