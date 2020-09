¡Estalla Niurka Marcos! Arremete con todo contra Montserrat Oliver por haberla corrido de su programa

La bailarina cubana le demostró a la conductora que con la 'reina de la polémica' nadie se mete

Polémica es sinónimo de Niurka Marcos y así ha sido toda la vida. La guapa bailarina y actriz cubana se ha caracterizado por estar puntual en el ojo del huracán y bajo los reflectores cuando de peleas y chismes se trata. Y esta vez no fue la excepción.

Ahora su rival en turno fue la conductora mexicana Montserrat Oliver. Al parecer, la isleña fue corrida del programa que conduce la presentadora a lado de su amiga de toda la vida, Yolanda Andrade. En el show, titulado “Montse & Joe”, Niurka estuvo como invitada.

Según informó la vedette, Oliver le dijo que se fuera del set, acción que de inmediato ella hizo. Pero, según comentó Marcos en un video que subió a su Instagram, la misma conductora le pidió que volviera, algo que la bailarina negó rotundamente.

“A ver Montserrat, vamos por partes. Mi lenguaje corporal nunca fue de enojo, fue veloz y divertido. Tu dijiste: ‘Niurka, ya vete’, y me fui. Me seguiste arrepentida. Pero la verdad es que te quisiste lucir. Te vi, pero te ignoré”, explicó la exesposa de Juan Osorio y Bobby Pulido afirmando que ella es la “reina de la polémica”.

La bella cubana de 52 años no se detuvo y siguió arremetiendo en contra de la presentadora regia de 54 años.

“La pregunta es ¿por qué tratar mal a quien estamos todos en tu programa de gratis, para ayudarte a subir el rating? Tontita, se te olvidó que la reina de la polémica soy yo.

“No puedes venir a bailar a casa del trompo. Ese saco te queda grande amiga.

“Si se te ocurrió a ti, o te lo apuntó tu producción… ojo, el grave error fue subestimarme. Y no te preocupes, no es primera vez que me corren de algún lugar, no te sientas tan importante, no es para tanto, perra”, enfatizó quien en algún momento encabezara la puesta en escena, “Aventurera”.

A la defensa de Oliver salió Yolanda Andrade afirmando que fue un malentendido y se trataba de una broma de Monserrat, hecho que Niurka Marcos no toleró y demostró que nadie se mete con ella.