La espectacular transformación de un hombre que quiere convertirse en extraterrestre

2020 cela fait 7 ans que j'ai commencé mon projet, 7 ans plus tard ce n'est que le début de ma transformation, Je vais pousser ce corps sans aucune limite, des projets de plus en plus fous… Merci a @oscarmarquezbodymod Grâce à lui je deviens moi. – 2020 han pasado 7 años desde que comencé mi proyecto, 7 años después, esto es solo el comienzo de mi transformación, empujaré este cuerpo sin límite, proyectos cada vez más locos .. Gracias a @oscarmarquezbodymod Gracias a él me convierto en mí.