“Malas Noticias”, ¿el tema que Aracely Arámbula le dedica a Luis Miguel?

Es una mujer que lo tiene todo para encantar, incluso al hombre más deseado, pero como a todas, a Aracely Arámbula también le han roto el corazón y no se deja derrumbar.

Y porque tiene experiencia para salir adelante de una relación fallida, ahora le canta a esos ex amores.

“Te creías inolvidable, pero ya vez que no es así; de ti mejor ni pregunto, se ve que no eres tan feliz, ni me olvidaste ni superaste lo que te di”, dice la letra de la canción “Malas Noticias”, que se lanza hoy.

“Va dedicada para todos los ex de mi vida y de la vida de todas las mujeres, pero esta canción no es dedicada para una sola persona“, aclaró Aracely.

“Es un tema que al que le caiga el saco, que se lo ponga y está dedicada para varios, no puedo ser egoísta“, agregó.

Su nuevo sencillo es del género regional mexicano, y su intención es empoderar a la mujer que le han roto el corazón.

El mensaje que quiere dejar es que después de un truene, no se pongan a llorar.

“Porque venimos solos a este mundo y nos vamos solos. No nacimos con la otra persona. Cuando uno se enamora es feliz, pero después de esa persona yo puedo seguir feliz, porque no depende mi felicidad de esa persona, depende de mí”, aseguró.

Así pueda ser la relación perfecta la que se termine, añadió, si ya no funciona uno debe decir: “con permiso, me voy”.

“De lo que se trata esta canción es que no te vas a quedar llorando. Por eso se la dedico con todo el corazón a todas las mujeres de nuestro país, en el mundo, que somos mujeres fuertes, pilares de familia, que de pronto tienes una relación, tienes hijos… y de todos modos te vas a levantar”, declaró.

Al cuestionar directamente a la protagonista de La Doña si su canción es una indirecta al padre de sus hijos, Luis Miguel, con quien vivió un tórrido romance del 2005 al 2009, indicó que será la gente quien lo juzgue al escucharla.

“Lo que yo te puedo decir es que yo no soy egoísta, que no se la puedo dedicar a una sola persona, porque mi vida no depende de una sola persona. Va dedicada a varios… y a los que faltan“.

POR: Lorena Corpus