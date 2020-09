Arrestan a hispano por abusos sexuales a 6 mujeres en Nueva Jersey

Eridson Rodríguez, residente de Hamilton (Nueva Jersey) inicialmente acusado de agredir sexualmente a dos mujeres, recibió la orden de permanecer en la cárcel a espera de juicio, luego de que cuatro más supuestas víctimas presentaran denuncias similares.

Rodríguez, de 26 años, fue arrestado inicialmente la semana pasada y acusado de agresión sexual agravada y contacto sexual criminal en relación con dos ataques separados, según las autoridades.

Los fiscales alegan que tuvo relaciones sexuales con dos mujeres, de 19 y 20 años, que estaban intoxicadas e incapacitadas durante dos fiestas en casa de Rodríguez el año pasado.

Los alegados ataques ocurrieron con sólo dos meses de diferencia, en marzo y mayo de 2019, informó Pix11.

Después del arresto de Rodríguez, los fiscales dijeron que cuatro víctimas más lo han acusado de actos similares.

Los investigadores piden a cualquier persona que tenga información sobre el caso llamar a la Unidad de Víctimas Especiales de la Oficina del Fiscal del Condado Mercer (609-989-6758) o al Departamento de Policía de Hamilton al (609-581-4000).

6 women now accuse man of sexually assaulting them at parties, prosecutor says https://t.co/4iMaHoVqxJ

— Mercer Co Prosecutor (@MercerCoPros) September 24, 2020