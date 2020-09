Barack Obama da a conocer su respaldo a 111 candidatos demócratas

TUCSON, Arizona – El expresidente Barack Obama dio este viernes su respaldo político a nueve candidatos demócratas hispanos postulados a diferentes puestos en los niveles estatal y federal a través del país.

Los hispanos forman parte de una segunda lista de un total de 111 candidatos demócratas en 21 diferentes estados dada a conocer por Obama a través de su cuenta de Twitter.

“Me enorgullece respaldar a estos destacados candidatos demócratas que trabajan para controlar el virus, reconstruir la economía y la clase media, y proteger la atención medica de los estadounidenses y la protección de las condiciones preexistentes. Apoyen a estos candidatos y voten temprano si pueden”, escribió Obama en su mensaje.

I’m proud to endorse these outstanding Democratic candidates who will work to get the virus under control, rebuild the economy and the middle class, and protect Americans’ health care and preexisting conditions protections. Support these candidates––and vote early if you can. pic.twitter.com/KETni3uwBt

— Barack Obama (@BarackObama) September 25, 2020