Maestra estalla en contra de sus alumnos en clase online por fallas de Internet y termina siendo suspendida

La reacción de la profesora fue reprobada por los usuarios de las redes, después se disculpó y argumentó que todo se debió al estrés

Hace unos días, varios jóvenes e incluso padres de familia demostraron en redes sociales su indignación en contra de una maestra que imparte clases en la Facultad de Psicología de la Universidad Juárez, en el estado mexicano de Durango, ya que perdió la cabeza en contra de uno de sus alumnos por algo que no estaba en sus manos.

Tanto para alumnos como para maestros, adaptarse a la nueva modalidad educativa no ha sido sencillo, ya que los profesores deben lidiar con cuestiones tecnológicas mientras que los alumnos no siempre tienen las herramientas adecuadas para tomar sus clases.

En el video se ve a la maestra muy molesta porque algunos estudiantes no tenían la cámara encendida durante la clase en línea, e incluso los amenazó con ponerles falta a quienes no se mostraran.

“Arreglan sus problemas de cámara o conmigo van a seguir teniendo falta; a la tercera falta yo los doy de baja en mi materia”, dice la maestra. De hecho, uno de los alumnos intentó explicarle que el problema podría deberse a fallas en la conexión de Internet de los compañeros y hasta de la misma maestra, lo cual la molestó aún más.

“¿Mi internet está mal por qué a ti no te veo?, ¡ubícate niño!, ¡apágame tu micrófono, no me interesa, tienes falta!”, le responde groseramente la profesora.

Le dan castigo ejemplar

Luego de que este hecho se volviera viral y generara diversos comentarios negativos en contra de la maestra, las autoridades de la Universidad Juárez iniciaron una investigación del asunto, determinando que la profesora sería suspendida de sus actividades, sin goce de sueldo.

Por su parte, la maestra también pidió disculpas en sus redes sociales.

“Acepto plenamente mi responsabilidad y culpa por no tratarlos de forma adecuada, como todos soy humana y cometo errores, espero que los jóvenes implicados entiendan el estrés que esta modalidad de aprendizaje me está causando y acepten mis sentidas disculpas, me faltó empatía y sosiego”, escribió la mujer.