Neoyorquinos celebran decisión de la Corte que extiende hasta el 31 de octubre el final del Censo 2020

Tras la decisión judicial de poner freno a la Administración Trump, que pretendía acabar el conteo el 30 de septiembre, líderes ven en esa victoria la oportunidad para contar al 39.6% de neoyorquinos que faltan

Aunque el presidente Donald Trump había logrado acortar la fecha límite para realizar el Censo 2020, pautada para el próximo miércoles 30 de septiembre, la decisión del jueves de la jueza federal Lucy Koh de extender el plazo del conteo hasta el 31 de octubre, cambió esos planes y tiene celebrando a líderes y activistas comunitarios de la Gran Manzana.

La esperanza es que en ese mes de más que la corte está concediendo, la Ciudad de Nueva York logre que el 39.6% de neoyorquinos que siguen sin ser contados participen en el Censo y se sumen al conteo que se hace cada 10 años, y que determina la asignación de fondos federales a las comunidades y sillas en el Congreso en Washington.

Cifras del Censo en la Gran Manzana muestran que hasta ahora solo el 60.4% de los neoyorquinos han participado, es decir que 4 de cada 10 personas no se ha contabilizado, siendo Staten Island el condado con la mayor participación y Brooklyn con la menor. A nivel estatal la cifra llega a 63.3% y el promedio nacional es de 66.3%.

NYC celebra la extensión

El alcalde Bill de Blasio aseguró que la decisión judicial frena el riesgo de que miles de habitantes de la Gran Manzana se queden una vez más en las sombras.

“Esta es una buena noticia, ya que los neoyorquinos están trabajando incansablemente para evitar un conteo insuficiente de tantas comunidades que ya están subrepresentadas. Nuestra ciudad celebra esta extensión ya que nuestra parte justa de $1.5 billones en fondos federales anuales y representación en el Congreso está en riesgo. Continuaremos con nuestro arduo trabajo para que todos los neoyorquinos sean contados”, dijo el mandatario.

El fallo de la jueza del distrito norte de California, que tiene implicaciones en todos los estados, advirtió que acabar el Censo antes de tiempo pondría en riesgo la precisión del conteo. Asimismo, prohíbe a los funcionarios entregar datos completos del conteo a la Casa Blanca en diciembre 31, como lo ha querido Trump y protege que ese consolidado sea dado al Gobierno federal en abril del 2021, como era la fecha original, para que haya más tiempo para sacar el consolidado.

“Gran victoria en nuestra lucha”

Julie Menin, directora de la Oficina del Censo de Nueva York calificó la determinación de la Corte como un triunfo contra los intentos del Gobierno federal de excluir a comunidades que por la premura del tiempo aun no han sido contadas como es su derecho.

“Una vez más, la Administración Trump trató de levantar un obstáculo político e ilegal para evitar que la gente completara el censo y una vez más fracasaron”, dijo Menin. “El fallo de hoy, que extenderá el Censo hasta octubre, es una gran victoria en nuestra lucha para garantizar que los neoyorquinos obtengan cada gramo del dinero, el poder y el respeto al que tenemos derecho”.

La organización ‘Make the Road New York’ (MRNY), que desde principio de año ha estado muy comprometida en una campaña activa para que todos los inmigrantes se hagan contar, sin importar su estatus migratorio, al igual que miembros de comunidades vulnerables, que suelen no participar por temor o falta de información, mencionó que el fallo del tribunal es una buena nueva en medio de la crisis del coronavirus, que hay que celebrar.

“La decisión de la Corte es una victoria para nuestras comunidades ya que el tiempo para completar el censo se ha extendido hasta finales de octubre. Ahora, más que nunca, mientras enfrentamos la pandemia de COVID-19, debemos asegurarnos de que nuestras comunidades reciban el financiamiento adecuado para recursos vitales y la representación que merecemos”, dijo Antonio Alarcón, director de Participación Cívica 2020 de MRNY. “El Censo es fácil de completar, ya sea por internet o por teléfono, y es crucial que completen el Censo y que todos seamos contados”, agregó el joven instando a los neoyorquinos que todavía no han llenado el censo a que lo hagan lo más rápido posible.

Meeta Anand, de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), que también ha estado trabajando fuertemente para promover el conteo, también alertó que el Gobierno federal puede intentar hacer alguna maniobra para evitar que el Censo se pueda hacer hasta el 31 de octubre, y pidió a los neoyorquinos correr a cumplir su obligación de dejarse contar.

“El fallo de la juez Koh nos dio 36 días más para completar el censo de 2020. Mientras celebramos esta decisión, sabemos que esta fecha límite podría cambiar nuevamente y los neoyorquinos no pueden permitirse desperdiciar esta oportunidad”, dijo la activista. “Está en juego nuestro poder político y miles de millones de dólares federales para escuelas, hospitales, transporte público y más durante la próxima década. Si esperamos reconstruir Nueva York en medio de una pandemia mundial y una recesión económica, debemos asegurarnos de que todos los neoyorquinos sean contados lo antes posible”.

Instan a que ahora todos se hagan contar

Bitta Mostofi, comisionada de la Oficina de Asuntos de Inmigración de la Alcaldía, se mostró emocionada con la decisión de la corte y tras advertir que no le sorprende que la administración Trump todavía esté haciendo todo lo que esté en su poder para socavar la recopilación precisa de los datos del censo, pidió a quienes no han sido contados que no pierdan un solo segundo.

“Neoyorquinos no esperen, háganse contar en el censo hoy. Es seguro y No hay preguntas sobre ciudadanía. Cada neoyorquino, independientemente de sus antecedentes, estatus migratorio, edad o idioma, tiene el derecho constitucional de ser incluido en este conteo de una vez en una década, que garantiza que nuestras comunidades obtengan los fondos federales y la representación a la que tienen derecho”, dijo la funcionaria.

El presidente del Concejo Municipal Corey Johnson, también se sumó a las voces de celebración y pidió a los neoyorquinos no desaprovechar esta extensión para que se envíe un mensaje claro a Washington de que en la Gran Manzana se defiende el derecho a que todos sean contados.

“Es una victoria para Nueva York y nos da un mes más para obtener un conteo completo en la ciudad. Hemos visto a la Administración Trump intentar y fallar, una y otra vez, para excluir a los inmigrantes del conteo del censo y disminuir el poder de las grandes ciudades como Nueva York”, mencionó el líder político de la Gran Manzana. “Acortar el período de conteo del censo fue solo su último intento de subcontar ciudades como Nueva York, y fracasó nuevamente. Lo que está en juego no podría ser más alto. El censo se trata de dinero, poder y respeto (…) tenemos que asegurarnos de mantener nuestra representación en el Congreso intacta, y mostrarle a esta Administración que nadie se mete con la ciudad de Nueva York”.

A pesar de ello, Johnson anticipó que la Administración federal intentará hacer lo que sea para frenar la decisión del jueves. Probablemente apelará la decisión en el tribunal.

“Sin duda, Donald Trump intentará socavar este orden judicial en los próximos días, así como ha socavado el recuento desde el comienzo. Continuaremos trabajando incansablemente hasta el último segundo de cualquier fecha límite. Tenemos que asegurarnos de que cada neoyorquino sea contado y obtenga los recursos y la representación que se merecen durante los próximos diez años. Nadie se mete con Nueva York”, agregó.

Datos del Censo:

31 de octubre será ahora la nueva fecha en que finalizará el Censo 2020

66.3% ha sido el promedio de participación a nivel nacional

63.3% ha sido el nivel de respuesta en el estado de Nueva York

34.3 de las personas accedidas no han respondido en el estado

60.4% de los habitantes de la Gran Manzana han sido contados ya

39.6% de los habitantes de NYC siguen sin ser contados

40.9% de los habitantes de la ciudad siguen sin ser contados.

64.1% de los residentes de Staten Island ya fueron contados.

60.2% ha sido el promedio de conteo en Manhattan.

60.1% ha sido el conteo en Queens.

60% ha sido el conteo en El Bronx.

56.1% ha sido el conteo en Brooklyn.

13.9% fue la brecha de conteo con respecto al promedio nacional en el Censo del 2010.

76% fue el promedio de conteo nacional en el Censo del 2010.

61.9% fue el conteo de la ciudad de Nueva York en el Censo del 2010.

Preguntas sobre el Censo: