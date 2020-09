Trump nominará a la jueza Amy Coney Barrett para la Corte Suprema

WASHINGTON – El presidente Donald Trump, nominará mañana sábado a la jueza conservadora Amy Coney Barrett para cubrir la vacante dejada en el Tribunal Supremo por el fallecimiento hace una semana de la magistrada progresista Ruth Bader Ginsburg, informaron este viernes medios de comunicación.

Según la cadena de televisión CNN, que citó varias fuentes de alto rango del Partido Republicano, la Casa Blanca ha indicado que pretende nominar a Barrett durante las conversaciones con varios dirigentes de la formación política conservadora en el Congreso del país.

Las fuentes de la CNN, no obstante, indicaron que existe la posibilidad de que Trump cambie su elección a última hora.

President Trump intends to choose Amy Coney Barrett to be the new Supreme Court justice, multiple senior GOP sources with knowledge of the process sayhttps://t.co/KW3EyHOw8M

— CNN Breaking News (@cnnbrk) September 25, 2020