VIDEO: ¡El Chapo Guzmán chino escapa de prisión!, cavó túnel y salió por alcantarilla

Un narcotraficante de origen chino se fugó de la cárcel en donde esperaba su ejecución en Indonesia pero se hizo famoso tras fugarse de la cárcel al estilo del exlíder del Cártel de Sinaloa (CDS), Joaquín “el Chapo” Guzmán.

Se trata de Cai Changpan de 37 años, un delincuente originario de China que fue condenado a muerte en Indonesia. Estaba recluido en una prisión de la ciudad de Tangerang, de donde se fugó el pasado 14 de septiembre.

Watch the moment Chinese drug trafficker, Cai Changpan facing death sentence escaped jail through sewage pipes in Indonesia.

🎥: @MailOnline #TIME100 #bbnaija pic.twitter.com/A0QtbAsV5B

— #BBNAIJA | Lailasnews.com (@Lailasnews_com) September 23, 2020