Tres hijos huérfanos dejó dominicana conductora de Uber apuñalada por su esposo en Nueva York

Manuel Villar, el hombre que confesó haber apuñalado a su esposa Ivette Villar en su apartamento de Queens (NYC), fue acusado de homicidio y posesión ilegal de armas.

Tras ser detenido horas después de huir de la escena del crimen la madrugada del jueves, su lectura de cargos se retrasó porque lo llevaron al Jamaica Hospital para ser evaluado ayer.

Villar (50) huyó en una camioneta Nissan Rogue negra y se dirigió a East Nueva York (Brooklyn). Luego llamó a 911 y confesó que había apuñalado a su esposa dos horas antes y amenazó con suicidarse.

Los policías respondieron al apartamento en Beach 58th St cerca de Almeda Avenue, Edgemere, alrededor de las 3:30 a.m. del jueves y encontraron a la víctima de 43 años en una cama, inconsciente, con heridas de puñal en el pecho. Paramédicos la declararon muerta en la escena.

El sospechoso dijo a las autoridades en una segunda llamada que estaba armado con un cuchillo y que quería morir en un suicidio a manos de un policía.

No han trascendido las razones del homicidio. Según los vecinos, ambos eran conductores de Uber y no tenían antecedentes por violencia doméstica. Si es declarado culpable, Manuel Villar enfrenta un mínimo de 25 años, apuntó Daily News.

“Éste es un escenario desgarrador. Es el peor resultado de la violencia doméstica, dejando a tres hijos sin su madre. Mi corazón está con su familia y los hijos que quedaron atrás. El acusado será responsable de sus supuestas acciones”, dijo ayer la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, en un comunicado.

A deranged Queens man who confessed to fatally stabbing his wife, then threatened to commit suicide by cop, has been charged with murder, police said.

Manuel Villar, 50, also faces illegal weapons possession for slaying wife Ivette Villar at their home.https://t.co/IpEzLTOStu

— New York Daily News (@NYDailyNews) September 25, 2020