Hallan muerta a la actriz japonesa Yuko Takeuchi

Yuko Takeuchi fue encontrada sin vida por su esposo, el también actor Nakabayashi Taiki, en su departamento de Tokio la madrugada del domingo, reportó Variety.

Si bien la estrella de 40 años no dejó nota, se presume que su muerte fue por un suicidio.

De confirmase, su caso se sumaría al de los recientes talentos nipones que han atentado contra su vida, como la actriz Ashina Sei, quien falleció a principios de septiembre; Miura Harumi, quien murió en julio y la estrella de reality shows Kimura Hana, cuyo final ocurrió en mayo.

Nacida en la prefectura de Saitama en 1980, Takeuchi Yuko, quien era madre de dos hijos, acumuló una larga lista de créditos tanto en dramas de televisión como en películas, así como premios de actuación en Japón.

Debutó en el drama Cyborg (1996), que la llevó actuar en créditos como Asuka (1999) y Love and Life in the White (2001).

Su carrera cinematográfica comenzó con un papel secundario en The Ring (1998), de J-Horror, y su primer papel protagónico fue en el drama adolescente Innocent World (1998).

En 2007, Takeuchi arrasó en los premios locales a la Mejor Actriz por interpretar a una amiga atrevida y de espíritu libre y madre sustituta de la joven hija de su amante casado en Dog In the Sidecar, de Negishi Kichitaro. También ganó un premio de la Academia de Japón a la Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en el drama de 2014 Cape Nostalgia.

Su película más reciente fue la comedia The Confidence Man JP: Princess, que se estrenó en julio.

La actriz fue elegida como detective en Miss Sherlock, serie de 2018 coproducida por Hulu y HBO Asia y transmitida en 18 países.

Hasta el cierre de la edición, la agencia de talentos Stardust Promotion, de la que era parte Takeuchi, no se había pronunciado al respecto.