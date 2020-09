Padre fue herido al proteger a sus hijos de balacera en El Bronx, pero perdió el trabajo

La semana pasada, Anthony Jefferson, de 39 años, quiso comprar junto con sus hijos un auto para sorprender a su esposa el día de su cumpleaños, pero un tiroteo obligó al padre a proteger a los niños, aunque fue herido.

Los hechos ocurrieron en Boston Road en Eastchester, en El Bronx, según reveló el NYPD con un video y mensajes con los que pide ayuda para detener a los posibles culpables.

Mientras eso ocurre, las malas noticias no terminan para Jefferson, quien perdió su trabajo, según una página de recaudación de fondos de GoFundMe que ya superó los $260,000 dólares este domingo.

🚨WANTED for ASSAULT: On 9/21/20 at approx 7:20 PM, inside of 4077 Boston Rd in the Bronx, 3 suspects fired multiple shots at a male who then returned fire, striking a male bystander who was attempting to shield his 3 kids. Any info, call or DM @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/0CMcWsXt1m

— NYPD NEWS (@NYPDnews) September 22, 2020