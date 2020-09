VIDEO: “Ubícate niño, tienes falta”, profesora humilla a estudiantes y en cesada en Durango

La profesora gritó a los alumnos porque ella no veía sus cámaras prendidas y no aceptó comentarios

MÉXICO – Una profesora de Psicología fue separada de su cargo tras gritar y humillar a sus alumnos, porque aparentemente no prendían sus cámaras durante sus clases en línea.

El enojo de la profesora fue tal que el video se hizo viral en las redes sociales, donde fue criticada duramente por su actitud, ya que algunos usuarios cuestionaron su capacidad de dar clases de psicología, que contrastaba fuertemente con su reacción ante los presuntos problemas técnicos.

La reacción de la profesora de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) fue grabada por uno de sus alumnos y compartida en las redes sociales, donde se hizo tendencia.

“Y Victoria Torres tampoco prende la cámara”, dijo la maestra en un tono muy agresivo.

“Sí está prendida maestra”, respondió la alumna, pero en lugar de calmar a la profesora, ésta se molestó más, ya que afirmó que eran varios los alumnos que no habían prendido su cámara, lo cual era un requisito para pasar asistencia.

“Pues a mi me parece apagada, por lo tanto tienes falta conmigo”, dijo muy molesta la profesora de la materia de psicología.

“O arreglan sus problemas de cámara o conmigo van a seguir teniendo falta y a la tercer falta yo los doy de baja en mi materia”, advirtió la docente.

Pero su furia fue mayor cuando un alumno, identificado como Guillermo le dijo que si no los veía era porque posiblemente ella tenía fallas técnicas con su internet, porque entre ellos sí se veían.

“Yo a los otros sí los veo y a ti es al único que no veo. Mi internet está mal porque a ti no te veo? ¡Ubícate, niño!. Apágame tu micrófono, no me interesa, tienes falta. La hora de entrada a la clase es a las 2 en punto”, gritó la profesora.

Antes, otra estudiante le dijo a la docente que su cámara sí funcionaba, pero también recibió un regaño. , dijo la maestra.

De acuerdo con la prensa nacional, la profesora fue cesada de la universidad.

Las criticas contra ella no se hicieron esperar.

“Si, tiene razón, no tuvo que evidenciarlo en las redes, tendría que haber ido por la parte legal, porque primero que nada no te pueden poner ausente por no tener la cámara, y segundo siendo una profesora, no es la forma de dirigirse a sus alumnos”, comentó un internauta.

“Además que debe estar en la menopausia así no se trata a un alumno parece que les está haciendo un favor al enseñarles para eso le pagan”, escribió otro usuario.