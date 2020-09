Con entallados leggins, Lis Vega mueve sus encantos bailando estilo cubano

View this post on Instagram

ACTITUD DE VIERNES 😎 💃💃💃 BAILANDO #sugardaddy del cantante cubano @babyloresmusic 🎼💋 ya en #YOUTUBE #videoclip y #PLATAFORMASDIGITALES DISFRUTENLO, MUCHO EXITO, #CUBANOSPORELMUNDO @gianlucavacchi 💃💃🙌🎼 @rapid_multiservice ❤❤❤#LAPOETADELOURBANO #cubana #mexicana #actriz #CANTAUTORA #bailarina #fitdance #fit