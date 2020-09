Yadhira Carrillo comparte cuáles son sus condiciones para regresar a la televisión

La actriz confesó que regresar a la televisión le serviría para distraerse de la situación tan complicada que vive actualmente con su esposo

Luego de confesar ante los medios de comunicación que pronto podría retomar su carrera, Yadhira Carrillo confirmó que el próximo martes 29 de septiembre volverá a estar en un foro de grabación, pero esta vez para compartir su labor al frente del refugio de perritos de la calle que tiene desde hace varios años.

“Fui a Televisa para ver lo de mis perros de la calle, que ya vamos a estar en ‘Hoy’ para que lo vean todos. Estaré en vivo el martes“, aseguró durante la más reciente visita al reclusorio Norte de la Ciudad de México, en donde se encuentra su esposo.

Sin embargo, no se cierra a las propuestas de protagonizar una telenovela, trabajo que la ayudaría a distraerse durante la complicada situación que atraviesa: “Si me invitan con muchas ganas vamos y platicamos. Si me gusta mucho sí. Si hubiera algo bien padre sería muy bueno porque a mí me serviría también para distraerme porque estoy tan metida en este tema que llega a ser tan triste el ver ahí a mi esposo en una situación tan injusta“, dijo ante la cámara del periodista Eden Dorantes.

Ante los cuestionamientos, Yadhira decidió compartir cuales son las condiciones que pone para regresar a grabar un melodrama:

“Siempre y cuando no interfiera en los horarios de mis dos visitas aquí estaría genial. Que me guste el papel, porque para hacer algo lo tienes que hacer siempre con mucho gusto para que salgan bien las cosas“, respondió.

Pero, ¿acaso podría ser con el productor Juan Osorio su regreso a la pantalla chica?

“A Juan Osorio lo adoro al igual que mis compañeros productores y aquí estoy, siempre estaré“, dijo entre risas.

Asimismo, confesó que no tiene problemas en dar vida a una villana o a un personaje de buena: “Me da igual, ¿a la gente le gustan más las villanas verdad? Las dos me gustan“.

Poco antes de finalizar, Carrillo confesó que tenido muchas propuestas para narrar su vida en un libro, pero por ahora está enfocada en su labor con los perros de la calle.