Alexandria Ocasio-Cortez llama hipócritas a republicanos por los $70,000 de Trump para su cabello

Le tocó el turno a la representante de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez...

Luego de que un reporte del New York Times revelara que el presidente Donald Trump solo pagó $750 dólares en impuestos en sus primeros dos años en la Casa Blanca, la demócrata cuestionó la doble moral de republicanos al cuestionarla a ella por el gasto de $250 dólares para arreglarse el cabello con motivo de su cumpleaños en septiembre pasado.

En ese momento, varios de sus detractores republicanos cuestionaron públicamente por el corte de cabello y los reflejos que se hizo Ocasio-Cortez en un salón de belleza en Washington, D.C.

Ahora resulta que el informe del NYT además destaca que el presidente dedujo de sus impuestos unos $70,000 por gastos de cortes de cabello mientras grababa “The Apprentice”.

En los primeros dos años de su presidencia, Trump recurrió a créditos fiscales para negocios a fin de reducir sus obligaciones impositivas, indica el reporte del medio neoyorquino. Unos $9.7 millones de créditos por inversión empresarial que fueron presentados después de que Trump solicitara una extensión le permitieron reducir la carga de impuestos y pagar sólo $750 tanto en 2016 como en 2017.

En un tuit reciente, AOC critica que sus rivales políticos no polemicen el gasto de Trump para su cuidado personal, a pesar de la exorbitante cifra; más, sin embargo, se pronuncien de inmediato por los $250 dólares de su corte.

“¿Dónde está la crítica a su ídolo por gastar $70k en su estilo de cabello?”, compartió la legisladora. “Ah, no está en ningún lado porque ellos son débiles de carácter e hipócritas misóginos. Entendido”, agregó.

Sobre la irrisoria cifra de $750 dólares en pago de impuestos por parte del presidente, Ocasio-Cortez, dijo que mientras era “bartender” en la Ciudad pagó miles de dólares, y que, en general, los indocumentados que el republicano quiere deportar pagan mucho más que él de impuestos.

“El ha contribuido menos al financiamiento de nuestras comunidades que los meseros y los inmigrantes indocumentados”, señaló la demócrata del ala más liberal del partido por Twitter.

Last year Republicans blasted a firehose of hatred + vitriol my way because I treated myself to a $250 cut & lowlights on my birthday.

Where’s the criticism of their idol spending $70k on hairstyling?

Oh, it’s nowhere because they’re spineless, misogynistic hypocrites? Got it. https://t.co/xCQGwW7EK5

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) September 28, 2020