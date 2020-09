Anciana en estado grave tras ser arrollada por moto Revel en Manhattan

Una mujer de 82 años resultó gravemente herida después de ser atropellada por un moto Revel en Columbus Circle (NYC) esta mañana.

NYPD informó que la víctima estaba en el cruce de peatones en West 60th St y Broadway cuando fue golpeada alrededor de las 7:30 a.m.

Sufrió un traumatismo craneoencefálico grave y se encuentra en estado crítico en el Mount Sinai Morningside Hospital.

El accidente creó congestión de tráfico en el área. El conductor de 23 años permaneció en el lugar y fue interrogado, a la espera de cargos, reportó ABC News.

La empresa de uso compartido de ciclomotores basada en aplicaciones suspendió el servicio de su flota de 3 mil unidades en NYC luego de tres accidentes fatales en un lapso de diez días en julio. Dos de los fallecidos eran hispanos.

El servicio se reanudó el 27 de agosto, después de que la compañía agregara videos instructivos obligatorios dentro de la aplicación, así como el requisito de que los pasajeros se tomen fotos usando cascos antes de comenzar a rodar.

Este servicio de motos compartidas, lanzado en NYC en 2018, ganó popularidad tras el inicio de la crisis del coronavirus en marzo. El número de viajes diarios promedio en la ciudad aumentó más del doble de 4,181 a principios de ese mes a 8,881 a fines de mayo, detalló New York Post.

82-year-old woman critical after being hit by Revel scooter in New York City https://t.co/XtcTWI8jUt pic.twitter.com/SrHf6GmLef

— Eyewitness News (@ABC7NY) September 29, 2020