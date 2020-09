Carolina Sandoval sale a bailar a la calle con su mamá 

View this post on Instagram

Le doy gracias a Dios por estos días tan bellos…créanme que es vivir y si de esto se trata mi nueva vida ✨soy demasiado bendecida y afortunada 😂😂😂 ✨porque aprovecharé al máximo cada instante con mi madre @amaliadesandoval porque nos hacemos feliz una a la otra sin importar qué o quién o qué día es o si nos tenemos que poner esta mascarillas para divertirnos 😂😂😂😂 #newnormal #vidaderico #madrehija 💕. . .. … By the way amamos esta canción de @camilo