Cómo usar la rana de la suerte mejorar tus resultados en la lotería

Las ranas son símbolo de prosperidad y abundancia por lo que te pueden dar suerte cada que juegues a la lotería

En algunas culturas, principalmente en las orientales, las ranas son consideradas como símbolos de prosperidad, abundancia y buena suerte. El Feng Shui recomienda tener una figurilla de este anfibio en el hogar para que el dinero nunca haga falta. De hecho, se cree que tener ranas en el jardín del hogar augura fortuna para todos los miembros de la familia.

Es por ello que si deseas mejorar tus resultados en la lotería debieras echar mano de un amuleto de la suerte que llama riqueza: las ranas chinas. Estos objetos se caracterizan por tener tres ancas o patas que simbolizan el triángulo de la energía del Universo.

Existen varios diseños, por ejemplo, si es de color verde te ayuda a la prosperidad; el color dorado para atraer al dinero y si tiene una moneda en la boca indica riquezas.

Cómo usar la rana de la suerte

De acuerdo con el sitio de juegos de azar Tu Lotero, una de las técnicas más populares consiste en colocar tres monedas del mismo valor en un plato de cerámica blanco formando una especie de triángulo.

Cubre las monedas con varios tipos de semillas o granos, los más usados para los juegos de azar son lentejas y arroz. Luego coloca la rana de la suerte encima mientras dices en voz alta tu petición.

Prende tres velas amarillas o doradas cada tres días y reza la siguiente oración: “Señor, te pido para que en mi casa exista abundancia, que nunca falte nada, que la salud y el amor me acompañen para lograr el éxito, que la riqueza sea parte de mí y la suerte no me desampare. Gracias te doy por tu infinita misericordia”.

Solo resta transmitir toda la energía positiva a este ritual pensando en la felicidad que te daría si se cumple tu petición.

