Conoce el rancho donde Arturo Peniche pasó la cuarentena con Sharis Cid y lejos de su esposa

Rumores aseguran que la estancia de Sharis Cid en el rancho de los Peniche habría provocado la separación del actor

En días pasados el actor Arturo Peniche dio a conocer que había decidido divorciarse de Gaby, su esposa, tras más de 38 años de matrimonio.

La pareja optó por separarse, de acuerdo a palabras del actor, porque él ya comenzaba a estorbarle, pues consideraba que Gaby le estaba dando más peso a sus defectos que a sus virtudes, por lo que acordaron que lo mejor era seguir sus vidas por separado.

“Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras…. ya siento que estorbo, que no funciono como hombre, no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre y amando como la amo, pero ya me di cuenta que le estorbo y me tengo que quitar de ahí”, declaró el galán de las telenovelas en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda.

Este martes, la revista TVNotas dio a conocer otra versión de lo que en realidad habría pasado entre los papás de Brandon Peniche, y es que, una supuesta fuente cercana a la familia, aseguró que la gota que derramó el vaso fue que el actor pasó parte de la cuarentena con Sharis Cid, su consuegra, lo que habría causado los celos de sus esposa.

Arturo y Gaby estuvieron separados por un tiempo, después de que ella diera positivo a COVID-19. Ella se quedó en su casa de la Ciudad de México, mientras que Arturo y el resto de su familia, incluida Sharis Cid, se hospedaron en el rancho que tienen en el estado de Guanajuato.

“Gaby no soportó que Sharis le coqueteara a su marido en su propia casa durante su ausencia, que se anduviera paseando con poca ropa y asoleándose en bikini, eso ya es una burla para cualquier mujer”, declaró la fuente.

Aunque su estancia en el rancho fue corta, aseguran que fue el tiempo más que suficiente para provocar los celos y el enojo de Gaby.

Así es el rancho donde Sharis Cid pasó la cuarentena con Arturo Peniche

Por medio de diversos videos y fotografías, Sharis Cid compartió con sus seguidores algunos detalles de la casa en la que pasó parte de la cuarentena con Arturo Peniche, con Brandon Peniche, con Kristal Cid y con Alessia, su nieta.

En los materiales se aprecia que el rancho cuenta con una arquitectura de estilo colonial, en la que destacan los colores blanco y naranja, las paredes de ladrillo, así como sus columnas de piedra y sus arcos.

Cocina

La cocina, que fue donde Arturo Peniche preparó una exquisita rosca de sushi, está equipada con una alacena de color blanco con un toque vintage, electrodomésticos de acero inoxidable y una isla al centro, que es el espacio donde el actor saca a relucir su faceta de chef.

Las paredes de la habitación son de ladrillo y están pintadas de color amarillo, aunque en algunos sectores el ladrillo conserva su tono natural.

Terraza

También mostró el área de terraza, la cual está compuesta por diversos muebles de exterior y por una especie de cantina.

Recámara

Al igual nos presumió la habitación donde durmió. La recámara llama la atención por su cabecera y ropa de cama de tono gris, sus burós cafés y por su pared de piedra.

Jardín

El área de jardín fue presumida por la actriz, a través de un video que muestra a Arturo Peniche preparando una exquisita carne a la parrilla.

En el material se le oye decir que lo amaba y que se veía muy guapo en su rol de chef.

Tras unos días en el rancho, cada quien siguió con su vida y con sus proyectos profesionales, aunque el Covid-19 los llegó a frenar, pues Brandon y Kristal dieron positivo en julio, mientras que Sharis a principios de septiembre.

