Foton Da Jiang Jun, la copia fiel de la Ford F-150 que se venderá muy pronto en China

La Foton Raptor La marca de origen chino ha presentado una poderosa pick up bastante similar a la icónica camioneta del ovalo norteamericano, se trata de la Foton Da Jiang Jun G9, un poderoso vehículo que su nombre se traduce como "el gran general" y se encuentra totalmente inspirado en la Ford F-150 Raptor. En cuanto a su diseño, está totalmente inspirada en la F-150 Raptor, pero se diferencia en algunos detalles como sus faros un tanto más grandes, su parrilla irá a cuadros y tendrá el nombre de Foton en todo el centro, también sus guardafangos serán más pronunciados, mientras que su parte trasera y su interior aún no han sido revelados. Por otra parte en términos mecánicos, sus datos han sido poco revelados, pero se sabe que será mucho menos poderosa que la F-150 Raptor, pues contará con un motor de 2.0 litros y 238 hp; uno motor diésel de 2.0 litros y un motor diésel de 2.5 litros. Entretanto su presentación oficial sería para entre los próximos 26 de septiembre y 5 de octubre, días cuando se llevará a cabo el Salón del Automóvil de Pekín.