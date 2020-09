Ingrid Martz se luce durante sus vacaciones en un sexy traje de baño

View this post on Instagram

Antes cumplir años me daba un poco de nostalgia, por q pensaba, ya va a ser mi cumpleaños, un año más y aún no tengo lo que mas deseo, hoy solo puedo celebrar y dar GRACIAS por la vida que tengo, por que no podría pedir mas, me siento plena, realizada y tengo lo que mas quería, una increíble familia. Feliz cumpleaños a mi #amor #familia #love #fun #celebration #cumpleaños #birthday #celebracion #años #felicidad #actriz #actrice