Intentaron matar a agente del FBI durante balacera a plena luz en Nueva York

Darren Smith fue arrestado y acusado de intentar asesinar a un oficial del FBI durante una persecución a plena luz del día en Yonkers, 20 millas al norte de NYC, anunciaron fiscales federales.

Smith, de 24 años, fue acusado además de usar un arma mortal para interferir con los deberes de un oficial federal y por disparar un arma en el curso de un delito violento.

Poco antes de las 4 p.m. del viernes, policías de Yonkers (YPD) intentaron detener a Smith, quien conducía un automóvil con placas de Virginia, después de que presuntamente lo vieron cometer una serie de infracciones de tránsito, según los registros judiciales.

Smith, un delincuente convicto con antecedentes de cargos por armas de fuego, supuestamente se negó a detenerse y huyó, lo que obligó a la policía a enviar una llamada para pedir ayuda.

Después de unos tres minutos, Smith abandonó su automóvil y comenzó a correr por la bulliciosa área de Getty Square con una pistola Glock-37 calibre .45 en la mano, mientras cinco policías de Yonkers y el oficial del FBI lo perseguían.

El agente no identificado es un detective de Yonkers que ha sido delegado para actuar como oficial federal desde 2009 y es parte del Grupo de Trabajo de Calles Seguras del Condado Westchester. Estaba en la escena porque decidió ayudar después de escuchar la llamada de asistencia, según muestran los registros.

Intentaron derribar a Smith con una pistola eléctrica Taser, pero fallaron, por lo que el oficial del FBI intentó arrancar el arma de su mano derecha, enviando al sospechoso al suelo, donde lucharon.

Smith luego comenzó a disparar en la zona concurrida, incluyendo niños, quienes corrieron a buscar refugio, dijo el comisionado de YPD, John Mueller.

En el altercado, el oficial se fracturó el dedo índice derecho, sufrió varias abrasiones en la mano derecha y se torció la rodilla derecha. Fue trasladado a un hospital del área para recibir tratamiento cuando finalmente Smith fue arrestado.

Se encontraron cuatro casquillos en la escena, así como un agujero de bala en la puerta del conductor del vehículo del FBI, según muestran los registros.

“Éste fue uno de los actos más depravados e imprudentes que he presenciado en mis 28 años en la aplicación de la ley; la respuesta de nuestros oficiales de policía de Yonkers también fue uno de los actos más heroicos y desinteresados que he presenciado en mi carrera”, dijo Mueller en un comunicado, citado por New York Post.

La policía de Yonkers divulgó un video de la persecución y la balacera.

