Amazon lanza sistema para que pagues escaneando la palma de tu mano

El sistema de pago asocia la palma de tu mano con tu tarjeta de crédito

Amazon planea implementar una nueva tecnología en sus tiendas físicas, conocidas como Amazon Go. Ahora, la empresa fundada por Jeff Bezos permitirá que las personas usen un sistema conocido como Amazon One, el cual permite hacer pagos escaneando tus manos, según se informó en CNet.

“Amazon One es una forma rápida, conveniente y sin contacto para que las personas usen la palma de la mano para realizar actividades cotidianas como pagar en una tienda, presentar una tarjeta de fidelidad, ingresar a una ubicación como un estadio o ingresar al trabajo sin esfuerzo. El servicio está diseñado para ser muy seguro y utiliza algoritmos y hardware personalizados para crear la firma de palma única de una persona”, dijo Dilip Kumar, vicepresidente de tecnología y venta minorista física de Amazon.

Los clientes pueden registrarse en Amazon One yendo a una de las tiendas físicas de Amazon Go. El proceso requiere que pongas la mano sobre un dispositivo Amazon One, y en menos de un minuto, asociará tu palma con tu tarjeta de crédito.

Puedes registrarte usando solo una palma o las dos. Una vez que hagas esto, podrás ingresar a las tiendas Amazon Go escaneando tu mano.

Amazon dijo que planea expandir la tecnología en todas sus tiendas en los próximos meses y también planea ofrecer Amazon One a terceros como sitios minoristas, estadios y edificios de oficinas.

