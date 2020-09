Así fue la reacción de Ángela Aguilar al googlear su propio nombre

Aclaró mitos y leyendas de ella en la red

Con tan sólo 16 años de edad, Ángela Aguilar se ha posicionado como una de las cantantes más queridas por las nuevas generaciones en los últimos tiempos y al venir de una familia completamente artística, sabe que existen muchas cosas que se dicen sobre ella y eso es precisamente lo que quiere descubrir.

A través de su canal de Youtube, la hija de Pepe Aguilar compartió un video en donde se le ve entrando a un famoso buscador de internet para averiguar todos los mitos que existen tanto de su música como de su vida personal y habló abiertamente de cuáles sí son reales y cuáles otros están siendo inventados por la gente.

La joven cantante comenzó con su biografía y señaló que no nació por curiosidad en la ciudad de Los Ángeles mientras su papá estaba de gira, sino que todo estaba planeado desde antes y coincidió que el cantante ofreció un show ahí. Asimismo, aclaro su peso y estatura y desmintió rotundamente estar embarazada. Finalmente buscó las últimas cosas que se han publicado de ella y encontró que en la mayoría de los casos se habla de las fotografías que ha compartido recientemente en sus redes sociales.

“Como no sabía qué grabarles para esta entrada de mi videoblog, quería hacer algo de lo que tenía mucha curiosidad: buscarme en Google. Me encanta ver todo lo que se ha escrito de mí y que los reporteros se tomen un poquito de su tiempo para hacer notas mías. Lo que sí me molesta un poco es que casi no se habla de la muñeca que acabo de sacar, pero si saco una foto con una minifalda o algo así todo el mundo comenta y no se vale porque me he esforzado mucho en hacer mi carrera”, dice Ángela.

