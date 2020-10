¿Cuánto dinero tiene Demián Bichir?

El actor ha acumulado una millonaria fortuna trabajando tanto en cine como en televisión

Demián Bichir es un actor mexicano que actualmente cuenta con una fortuna de $10 millones de dólares, de acuerdo con Celebrity Net Worth. Nacido en la Ciudad de México, Demián Bichir comenzó a actuar en la adolescencia en la telenovela Rina. Después, apareció en Vivir Enamorada, en un papel más adulto.

Su carrera en el cine comenzó a principios de la década de los ochenta, en la película estadounidense Choices of the Heart.

Bichir ha aparecido en múltiples proyectos de cine y televisión, alternando entre uno y otro medio, como en las telenovelas El Rincón de los Prodigios y Nada Personal, así como en la serie Weeds.

También estuvo en la película La Vida Conyugal, Cilantro y Perejil, Luces de la Noche, In the Time of the Butterflies, Che, y A Better Life. Por esta última película fue nominado al Oscar. El último mexicano en haber sido nominado a este premio había sido Anthony Quinn en 1964.

Por toda su gran trayectoria y una carrera en la que nunca parece haber bajado el ritmo de trabajo, Demian Bichir ha logrado acumular su millonaria fortuna.

