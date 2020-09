Una asociación público privada crea una red de asistencia a pequeños negocios de NYC

Un equipo de profesionales conectará con ayudas y asesorías

COVID-19 está poniendo a los pequeños negocios entre la espada y la pared. Cientos de miles de empresas con menos de 100 o 20 empleados, muchas de ellas, en manos de latinos e inmigrantes, son parte del tejido social y económico de la ciudad pero algunas de ellas han echado el cierre y miles más podrían hacerlo.

Con la intención de buscar salidas a situaciones concretas, el miércoles se puso en marcha la NYC Small Business Resource Network. Se trata de una iniciativa público-privada que tiene la misión de “acelerar la recuperación de los pequeños negocios y con ello fortalecer la economía de la ciudad”, según se explica desde esta organización.

Más de un millón de personas están contratadas por empresas de menos de 100 empleados en la ciudad.

En la asociación participan la Fundación Peter G. Peterson, que aporta un presupuesto de $2.8 millones, El Partnership for New York City y el Partnership Fund, New York City Economic Development Corporation (NYCEDC), en colaboración con el departamento del Servicio de Pequeños Negocios de la Ciudad y las Cámaras de Comercio de los cinco condados.

Además del dinero de la fundación los otros socios ponen recursos para poner en marcha esta red cuyo eje es un equipo de 22 especialistas en pequeños negocios que estarán trabajando con las Cámaras de Comercio para asistir directamente con empresarios locales en las comunidades más afectadas por la pandemia.

Buena parte de esa ayuda para acelerar la recuperación es establecer contactos con programas y servicios que sean de ayuda, especialmente entre los negocios minoritarios y de mujeres (MWBE). Sus relaciones con los recursos de la ciudad y además de los sectores profesionales y financieros de la ciudad además de universidades y organizaciones filantrópicas.

Las asesorías, que se ofrecerán también en español en las próximas semanas estarán centradas en cuestiones referentes a tecnología, bienes raíces, cuestiones legales — incluidas las nuevas regulaciones por el COVID-19– y de contabilidad, oportunidades de contratación, mercadotecnia y búsqueda de préstamos y ayudas financieras.

El presidente de la Fundación Peterson, Michael Peterson explicaba en un comunicado que la diversidad de los pequeños negocios son esenciales para el empleo y “el crecimiento de la economía”. Peterson explicaba que hay que acelerar la renovación de la economía y ayudar a construir un futuro mejor y más inclusivo en la ciudad.

En la Red

El acceso a la ayuda está a disposición de los empresarios en varios idiomas en www.nycsmallbusinessresourcenetwork.org.