Adamari López reveló que Televisa la vetó y la cambió por Aracely Arámbula: “Lloré muchísimo”

La boricua se vio involucrada en una guerra de televisoras

Hoy en día Adamari López es una de las estrellas consagradas del espectáculo, sin embargo su trayectoria estuvo marcada también por el esfuerzo y los sinsabores, el veto del conglomerado de medios Televisa, incluido.

Sí, la conductora de “Un Nuevo Día” contó que hace años la empresa mexicana le cerró las puertas y no fue nada fácil.

El los años 90 la ojiverde fue elegida para trabajar en la telenovela “Pueblo chico, infierno grande”, protagonizada por Verónica Castro.

“Hice casting con Aracely Arámbula y con Irán Castillo, fueron dos de las figuras que ya estaban cotizando en México, que eran egresadas del CEA (Centro de Educación Artística de Televisa), que tenían como esa importancia dentro de la misma empresa y que entendería yo que las iban a mirar más a ellas porque eran egresadas del CEA. A mí no me conocían”, expresó en declaraciones recuperadas por People en Español.

“A mí me dieron el papel. Yo llegué a tomar clases en el CEA, empecé las clases de capacitación para suavizar mi acento puertorriqueño y neutralizarlo, me hicieron un cambio de imagen… Estaban empezando a hacer el trámite porque entendían que el papel era mío”, explicó.

El gran problema surgió cuando las telenovelas que Adamari grabó en Puerto Rico se comenzaron a transmitir en la competencia de Televisa, TV Azteca.

“Al darse cuenta de este conflicto de intereses, me pidieron que me retirara de inmediato del canal y le dieron el papel a Aracely Arámbula… Aparecer en la otra cadena te convertía automáticamente en una especie de persona non grata. Esa experiencia me hizo bajar de las nubes con un solo trueno. Lloré muchísimo”, recuerda Adamari.

El papel fue para “La Chule” al final, pero no fue el fin de la carrera de Adamari en las pantallas de Televisa, pues la política de vetos terminó en Televisa y comenzó su prolífica faceta en las telenovelas de corte juvenil.

