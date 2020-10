Amber Rose superó los tres millones de vistas gracias a un vídeo en donde sacude su retaguardia con hilo dental 

La ex de Kanye West desató críticas por este vídeo, ya que ella es madre de dos hijos

Amber Rose hizo un “twerking asistido”. La modelo, cantante y ex de Kanye West subió un vídeo a Instagram en donde con ayuda de sus manos sacudió su trasero. De espaldas a la cámara los fans pudieron apreciar la parte de atrás de lo que parece ser un bodysuit de encaje, que para el trasero termina siendo un hilo dental a toda luz.

Este “twerking” por sus manos le ha valido obtener más de tres millones de reproducciones en la red.

La publicación pese al éxito de vistas también ha desatado una ola de críticas en su contra. “A mother with two young babies seeking the wrong attention“, comentó una seguidora. Que no entiende cómo siendo Amber una madre de familia puede exponerse con este tipo de publicaciones.

Otros reconocen que el contenido de su Instagram, o al menos algunas de sus aplicaciones no son aptas para todo público. “Can’t open this app when my kids are around”. aseveró otra fan de la modelo.

Aquí el “pecaminoso” video: