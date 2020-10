Estudiantes preocupados de contagiarse de COVID-19 protestan y exigen al Alcalde cerrar escuelas en NYC

Decenas de adolescentes faltaron a clases en el primer día de regreso a las aulas de secundaria, para manifestarse. Al mismo tiempo algunos niños acudieron a salones sin profesores

Este jueves marcó la última etapa del plan de regreso a clases presenciales en más de 1,600 escuelas públicas de Nueva York, con el estimado de unos 220,000 alumnos de secundaria registrados para tomar lecciones en persona.

Y a la emoción de muchos jovencitos que volvieron a sus centros educativos, a la alegría y ansiedad de maestros, al positivismo de muchos, y al nerviosismo y preocupación de otros quienes optaron por la enseñanza en persona, se sumó por otro lado una manifestación de estudiantes de grados 9 a 12 en Washington Square, en Manhattan, que se oponen rotundamente a la apertura de las aulas.

Con arengas criticando al alcalde Bill de Blasio por “poner en riesgo la vida de los niños”, “no evitar muertes futuras”, que según dijeron, se registrarán por un eventual aumento en los contagios de COVID-19, y por “no escuchar las voces de los jóvenes”, los manifestantes se declararon en huelga y no fueron a clases.

“Es ridículo lo que están haciendo. Ellos no piensan. Antes de esto, muchos estudiantes y muchas familias dijeron que no se sienten seguros de ir a las escuelas. No tenemos las cosas para regresar bien todavía y al DOE (Departamento de Educación), no le importa, no nos escuchan, ellos solo quieren que los estudiantes se mueran, les vale”, dijo bastante molesta la estudiante Julissa Pérez, de Queens.

Tigerlily Hopson, estudiante de grado 12 de la escuela East Side Community, y miembro de la Coalición del Poder de la Juventud, tampoco asistió a sus clases y señaló que no es lógico que viendo el incremento de casos de COVID-19 en 10 zonas postales de la Gran Manzana ya, el Alcalde insista en defender la repaertura escolar.

“No es coincidencia que los casos estén subiendo justo cuando abrieron las escuelas. Es obvio que los sistemas de ventilación no funcionan en muchos sitios viejos y no es justo que nos pongan a los estudiantes en juego”, dijo la joven activista, de 16 años.

La política de Queens, y candidata demócrata a la Asamblea, Jessica González-Rojas, quien apoyó a los manifestantes, hizo un llamado a las autoridades locales para que no ignoren a los niños.

“Este es un ejemplo maravilloso, de jóvenes que levanta su voz para hacerse escuchar, y es claro e infortunado que el Alcalde y el Canciller no los escuchan. Estamos poniendo a miles de estudiantes en riesgo, sin necesidad”, dijo la política de origen latino.

No tiene planeado cerrar escuelas

A pesar de los duros señalamientos de los manifestantes, y cuando el mandatario reconoció que hay preocupación por el aumento de contagios en 10 zonas postales, con un índice de infección del 1.59%, De Blasio dio un parte de tranquilidad, tras desarrollarse la última fase del regreso a las aulas.

“Esta mañana se abrieron 1,600 escuelas públicas de la ciudad de Nueva York. Todos deberían estar orgullosos de este momento. Este es un ejemplo de lo que hace grande a la ciudad de Nueva York. Hicimos algo con lo que otras ciudades de este país solo podían soñar (…) Este es un momento clave en nuestro renacer. Y mucha gente dijo que no se podía hacer y que era difícil, pero lo hicimos y lo hicimos juntos”, dijo el demócrata, muy emocionado.

El mandatario reiteró que no tiene planeado cerrar escuelas en las zonas de mayor propagación del coronavirus, asegurando que no hay indicios del brote en los centros educativos, más allá de un caso positivo en un sitio en Brooklyn.

Y sobre las quejas de algunos padres y estudiantes, en el sentido de que fueron a las aulas pero no había maestros presenciales, sino que debieron conectarse a una pantalla, el canciller de Educación Richard Carranza, saltó en defensa de la Ciudad y dijo que eso pronto se resolverá y que es mejor que quedarse en la casa.

“A medida que continuamos incorporando personas que son educadores, para poder administrar las aulas, hay circunstancias en las que los estudiantes tendrán una experiencia virtual en el edificio de la escuela. Hay servicios y apoyos que ocurren en los edificios escolares que simplemente no son posibles fuera de los edificios escolares, la orientación, los trabajadores sociales, la socialización que tienen los estudiantes”. dijo Carranza.

Clausuran una por reportar casos

El Alcalde reveló también que debido a la aparición de casos de COVID-19 en una escuela, tuvo que cerrarse el primer centro educativo en el sistema escolar desde que los niños regresaron a clases y algunos salones tambien.

“Con un sistema escolar que va a tener hasta 500,000 niños en persona esta semana, y más de 100,000 maestros y personal en los edificios, estamos viendo relativamente pocos casos cada día. Hemos visto algunos casos en los que se tuvo que poner en cuarentena un aula, se tuvo que sacar un grupo durante dos semanas, pero relativamente pocos”, dijo De Blasio.

“La única situación en la que tenemos una escuela donde hubo dos casos que no estaban relacionados y que llevaron a un cierre más prolongado solo sucedió las últimas 24 horas. Es el programa JFK, es una escuela de educación especial del Distrito 75 en Queens. Tiene 262 estudiantes en su programa de aprendizaje combinado y 88 empleados”, agregó, explicando que los niños y maestros volverán en dos semanas a las aulas.

El Alcalde anunció además que a partir de la próxima semana se iniciarán las pruebas del COVID-19 entre los niños, por lo que urgió a los padres a que entreguen una autorización que ya han recibido, para que se le realicen los exámenes gratuitos del coronavirus a los estudiantes.

“Una de las cosas que debemos hacer para seguir adelante es asegurarnos de tener pruebas rigurosas y consistentes para el coronavirus en nuestras escuelas todos los meses. Entonces, un recordatorio para todos los padres, por favor complete los formularios que autorizan las pruebas en la escuela para sus hijos mensualmente”, dijo De Blasio.