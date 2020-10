“Guacamole sin aguacate”…: Los pedidos más extraños de Subway

Trabajadores de Subway revelan los pedidos más insólitos y "repugnantes"

La frase “Make it What You Want” de la campaña de Subway que promete darte el sándwich tal como lo quieras deja un mundo de posibilidades. Gracias a “Ask Reddit” hemos podido conocer los pedidos más extraños, confusos y para algunos “repugnantes” que han realizado los clientes de Subway.

En la solicitud que se ha hecho viral en la red, trabajadores de la cadena responden ¿cuál es el pedido más extraño que ha recibido de un cliente?

Entre las más inocentes e incomprendidas peticiones podrían estar el guacamole sin aguacate o el pan sin nada adentro, pero hay órdenes que van más allá.

Albóndigas con verduras mixtas, cuatro salsas y galletas desmenuzadas

“Después de mis 3 años en Subway, este es el sándwich más salvaje que he visto”, contó The_JFK_In_The_North sobre la petición de un cliente que le ha dejado más impresionado.

“Tiene un Sub de albóndigas, que es asqueroso en primer lugar si alguna vez has trabajado en el metro. Luego continuó pidiendo numerosas verduras… pidió como 4 salsas diferentes y dos galletas con chispas de chocolate desmenuzadas”.

El trabajador señala que esta petición ha sido usada como ejemplo por el gerente, ya que el compañero que atendió al cliente jamás lo cuestionó en absoluto.

Guacamole sin aguacate

Una cliente insistía que quería un Sub con guacamole sin aguacate. Se le explicó que no existe tal cosa y la señora se molestó, llamó al gerente y señaló una foto en su teléfono que tomó la última vez que la ordenó.

La mujer quería una salsa mexicana, pero estaba confundida al ordenar guacamole, lo que en realidad quería según la foto era “Pico de Gallo”.

“Eso, damas y caballeros, fue su ‘guacamole sin aguacate’. Me gustó mucho explicarle (la diferencia) el guacamole y el pico de gallo a Karen de Subway”, relata Flip-Ya-4real, ex trabajadora del restaurante.

Sub de pavo con galletas remojadas en aceite y vinagre

El hombre que quería galletas en su Sub de albóndigas no erá el único que le encantaban las mezclas exóticas de sabores y texturas. Un cliente pidió un sándwich de pavo de un pie de largo con todo y galletas de nuez de macadamia. El hecho aún más desconcertante es que le pidió al trabajador que remojara las galletas en aceite y vinagre.

Sub de atún espolvoreado con Splenda

Un camionero de 50 años le pidió a Rockatansky0 que tostara un sándwich de atún, pusiera más encurtidos y espolvoreara 2 paquetes de Splenda encima, eso era todo lo que tenía el Sub.

Otras anécdotas de trabajadores de Sub

Un cliente que quería “solo condimentos…todos”.

Había un hombre que pedía dos libras de lechuga en su sándwich todos los días.

Otro cliente preguntaba: “¿Puedo comprar un sándwich con solo pan?” y luego explicó “Es para un pato”.

Las respuestas sobre las peticiones más extrañas en Subway han generado tanta polémica que a una semana, la pregunta suma casi 63 mil vistas y más de 15 mil comentarios.

Entre las anécdotas también se acumulan experiencias desagradables o raras con clientes. Como una embarazada que grita por teléfono a trabajadora que hizo el sándwich tal cual las indicaciones en el celular del marido, a quien envió a que se lo preparen de nuevo; luego, la mujer se da cuenta que se había equivocado al escribir las instrucciones y llorando no deja de pedir perdón a la empleada del restaurante.

