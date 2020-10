Los Yankees avanzan en los playoffs gracias a su héroe colombiano Gio Urshela

El colombiano Gio Urshela bateó un jonrón con las bases llenas y fue parte clave del rally decisivo de la novena entrada, anotando la carrera del desempate, al avanzar los Yankees de Nueva York a la ronda divisional de la Liga Americana luego de vencer a los Cleveland Indians 10-9 el miércoles en un maratón de béisbol y barrer con la serie de comodines.

Los Yankees ganaron 12-3 el martes en el primero de la miniserie y su siguiente rival serán los Tampa Bay Rays. Las series de comodines son al mejor de tres partidos en esta postemporada inusual que el miércoles presentó ocho partidos, algo sin precedentes.

El grand slam de Urshela en el cuarto inning puso a Nueva York arriba 5-4, luego de que la Tribu había tomado una ventaja de 4-0 en el primer episodio.

Urshela, que juega como tercera base, también hizo un lance espectacular con el guante para una doble matanza en la octava entrada, una acción fundamental porque detuvo un ataque de Cleveland que ya había incluido la carrera de la ventaja para los Indians (9-8).

Giodude with the defense. pic.twitter.com/QTw8TtqVvE

Esa carrera de Cleveland fue anotada por un hit del venezolano César Hernández ante el pitcher cubano Aroldis Chapman, quien al final fue el pitcher vencedor por los Yankees.

Pero en la apertura del noveno inning, Giancarlo Stanton recibió base del taponero Brad Hand, Urshela dio sencillo, Gleyber Torres se embasó en infieldhit para llenar las bases. Luego de un out, el dominicano Gary Sánchez elevó de sacrificio para que el juego se empatara y después siguió D.J. LeMahieu con hit para impulsar a Urshela con el 10-9.

Stanton y Sánchez también batearon jonrones por Nueva York, que inició en la loma con el japonés Masahiro Tanaka (6 carreras limpias en 4 innings) en un partido que empezó tarde por lluvia.

Tampa Bay había avanzado horas antes al derrotar 8-2 a Toronto y barrer en dos juegos al equipo canadiense.

Two birds, one Wild Card Series win #RaysWin ! pic.twitter.com/Sbv7L0g6hg

En la otra llave de los playoffs en la Liga Americana, los Astros de Houston avanzaron al superar 3-1 a los Minnesota Twins, que perdieron por décimo octavo juego seguido de postemporada.

The old 3 vs. 6 upset. Off to the ALDS. #ForTheH pic.twitter.com/vo6wbE3FK7

— Houston Astros (@astros) September 30, 2020