Por culpa del fútbol americano se reprogramará la pelea entre Tyson Fury y Deontay Wilder

El esperado cierre de la trilogía entre Tyson Fury y Deontay Wilder ya no se realizará el 19 de diciembre, tal y como estaba planeado, debido a que hay partidos de ligas estadounidenses programados para ese día y no es conveniente competir entre deportes.

Así lo anunció Bob Arum, quien por consejo de dos cadenas deportivas, y en conjunto con PBC, la promotora de Wilder, decidió reprogramar el evento, por lo que se encuentran en busca de una nueva fecha que sea conveniente.

“Nos vamos porque hay cinco juegos de campeonato de conferencia ese día y esa noche, más dos juegos de la NFL, así que no podemos ir el 19; estamos viendo otras fechas en este momento porque ESPN nos aconsejó y Fox aconsejó a PBC (que promueve a Wilder)”, explicó a ESPN el CEO de Top Rank, promotora de Fury.

Respecto a la posible reprogramación, indicó que no necesariamente sería un aplazamiento, sino que podría adelantarse, lo cual está por decidirse, ya que se encuentran buscando la fecha ideal.

“Estamos revisando el calendario para elegir una fecha. Podría organizarse un poco antes de diciembre”, agregó.

Bob Arum has told ESPN that Fury v Wilder 3 will NOT happen on December 19th.

He is looking at an earlier date.

Goes on to say, it will happen at the Allegiant Stadium in Vegas.

Fight has never been officially announced despite dates of July, October & December rumoured.

— Adam Catterall (@AdamCatterall) September 30, 2020