Turista héroe murió ahogada salvando a sus hijos en Nueva Jersey

Una mujer de Pensilvania que estaba de vacaciones con su familia en la costa de Nueva Jersey se ahogó mientras intentaba rescatar a sus tres hijos de las aguas turbulentas.

Los socorristas acudieron a 18th Street Beach en North Wildwood alrededor de las 3 p.m. del martes después de recibir informes de nadadores en peligro.

Pudieron rescatar a dos niños de 8 y 10 años y a una adolescente de 19, pero pronto encontraron a su madre de 49 años boca abajo a unos 150 metros de la costa.

La mujer fue llevada al Cape Regional Medical Center, donde la declararon muerta poco después. Las autoridades dijeron que la familia era de Wernersville (PA), pero sus nombres no fueron revelados.

El departamento de bomberos de North Wildwood dijo que la mujer estaba tratando de rescatar del agua a sus tres hijos, reportó ABC News.

