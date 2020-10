Anciano murió golpeado al pelear con motociclistas en restaurante de Nueva Jersey

Robert Clarke, anciano de 78 años, murió tras caer y golpearse la cabeza en medio de una pelea en un restaurante en Nueva Jersey.

Edward Chandler (54) fue detenido y acusado de homicidio por el caso. La policía en Lacey Township recibió una llamada al 911 alrededor de las 7:30 p.m. del miércoles sobre un hombre que no respondía en el restaurante “Lakeside Diner”.

Los oficiales que respondieron encontraron a Clarke, residente de Whiting (NJ), inconsciente y sangrando por una herida en la cabeza. Fue trasladado en avión a un hospital, donde murió más tarde.

Según los fiscales, su muerte se debió a una discusión entre miembros de un club de motociclistas dentro del restaurante. El dueño del restaurante pidió a todos los involucrados en el altercado que se fueran y luego estalló una segunda pelea en el estacionamiento, reportó NBC News.

Durante ese enfrentamiento Chandler supuestamente golpeó a Clarke en la cabeza con el puño cerrado, provocando que cayera al suelo, sufriendo un trauma en la cabeza.

Chandler quedó detenido en la cárcel del condado Ocean por asalto agravado. Los fiscales dijeron inicialmente que estaban esperando los resultados de la autopsia y que se presentarían cargos adicionales, según esos hallazgos. Así sucedió y ayer fue acusado de homicidio agravado.

