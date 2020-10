Buscan a atacante sexual de una empleada en lavandería de Manhattan

Un hombre abusó sexualmente de una empleada en una lavandería en Harlem (NYC) después de que fingió ser un cliente, informó la policía ayer al divulgar imágenes del sospechoso.

El atacante entró en “Peaches N ‘Klean” el 18 de septiembre, se quitó la mascarilla y puso algo de dinero en efectivo en el mostrador, según captó un video. Luego fue detrás del mostrador, agarró por el cuello a la empleada de 23 años, la empujó contra la pared y abusó sexualmente de ella, reportó Pix11.

El hombre se detuvo cuando otro empleado salió del baño y huyó con un bolso azul. La policía pidió ayuda para identificarlo.

NYPD dijo que el atacante mide alrededor de 6 pies y 2 pulgadas de alto, es de piel oscura y tiene unos 45 años. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

The NYPD is searching for a man accused of sexually assaulting a female worker at a laundromat in Harlem. https://t.co/b94b1U6mTe

— CBS New York (@CBSNewYork) October 1, 2020