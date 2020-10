Fiesta trágica: adolescente murió baleada por amigo que jugaba con una pistola

Autumn Cannady, una adolescente de Oklahoma, murió en una fiesta cuando un amigo supuestamente comenzó a jugar con armas y le disparó en la cabeza.

Cannady (18) estaba en la pequeña reunión el sábado por la noche a unas 40 millas al sur de Tulsa cuando otro asistente, Marcus Patterson (19), “comenzó a jugar con un arma de fuego”, dijo el sargento Aaron Swayze, de la Oficina del Alguacil en el condado Okmulgee.

“Disparó el arma de fuego y la hirió en la cabeza”, declaró Swayze. “Había una pequeña fiesta de probablemente menos de unas 10 personas… Algunos habían estado bebiendo”.

Cannady, quien estaba a un mes de cumplir 19 años, fue trasladada de urgencia a un hospital de Tulsa, pero no pudo ser salvada, detalló una página de GoFundMe creada para ayudar con los gastos de su funeral. Su familia quiere sepultarla en Carlsbad, Nuevo México, su pueblo natal.

Patterson fue arrestado y acusado de homicidio en segundo grado, informó la revista People.

