Horóscopo: Qué dice tu signo ascendente para el primer fin de semana del mes de octubre 2020

El ascendente es fundamental porque indica en qué escenarios de la vida circulan los planetas

Ascendente en Aries

Es posible que esta semana hayas sentido mayor intensidad en el plano sensible. El jueves fue la Luna llena en Aries, que cierra un ciclo emocional empezado hace seis meses. Es bueno saberlo para recapitular qué proyectos y dinámicas se reformularon en vos, internamente, en este tiempo. Por otro lado, Marte (tu regente) en su tránsito por su signo continúa conectado matemáticamente con Saturno (planeta del compromiso) en Capricornio. Esta configuración apunta a que tu deseo se encuentre con tu compromiso. Tip: hazte cargo de tus ganas.

Ascendente en Tauro

Venus (regente del ascendente en Tauro) ingresó en Virgo (signo de tierra, analítico) y su propuesta apunta a que busques armonía en tu día a día. Es un tránsito interesante para revisar rituales y rutinas en este año tan extraño para la cotidianidad. Por otro lado, la Luna llena en Aries ilumina la zona de tu carta natal asociada a los finales y cierra un ciclo empezado en marzo. Tip: conectar con lo que necesitas terminar para hacerle lugar a lo nuevo.

Ascendente en Géminis

Mercurio, regente del ascendente en Géminis, ingresó en Escorpio (signo de agua, emocional) y para vos trae una propuesta de conexión con la comunicación de tus sentimientos. Esto no quiere decir que tengas que expresar forzadamente nada pero sí registrar internamente qué lugar le das a tu faceta más sensible. Por otro lado, la Luna llena en Aries ilumina la zona de tu carta natal asociada a los proyectos colectivos y cierra un ciclo empezado en marzo. Tip: buscar alianzas para este momento.

Ascendente en Cáncer

El jueves fue la Luna llena en Aries (signo de fuego, reactivo) y activó el medio cielo, el punto más alto y visible de tu carta natal. En términos energéticos, es posible que hayas sentido una tensión entre tus deseos más primarios y genuinos y el cumplimiento con algunos modelos y mandatos de otros tiempos. Por otro lado, estos días también hay tensiones por la interacción de Marte en Aries con Saturno en Capricornio. En términos psicológicos pueden aparecer demandas y deseos que se contraponen. Tip: ojo con la simbiosis.

Ascendente en Leo

El recorrido del Sol (regente del ascendente en Leo) en Libra (signo de aire, vincular) continúa activando tu faceta de encantamiento y seducción. Puede ser muy interesante para vos sintonizar esta vibración para potenciar tu registro de la dinámica vincular, para ver cómo y qué le pasa a quien tengas al lado. Por otro lado, la Luna Llena en Aries ilumina la zona de tu carta natal asociada a la vocación y la espiritualidad. Tip: puede ser un buen momento para ampliar horizontes en tus intereses.

Ascendente en Virgo

Mercurio, regente del ascendente en Virgo, ingresó en Escorpio (signo de agua, emocional) y para vos trae una propuesta de conexión con la comunicación de tus sentimientos. Esto no quiere decir que tengas que expresar forzadamente nada pero sí registrar qué lugar le das a tu faceta más sensible. Por otro lado, la Luna llena en Aries ilumina la zona de tu carta natal asociada a tu intimidad y refuerza la propuesta de tu regente. Además, Venus (planeta de las relaciones) ingresó en tu signo y te suma una interesante vibración seductora. Tip: la organización como armonía, no como obsesión.

Ascendente en Libra

El Sol (fuente de energía del zodíaco) continúa recorriendo tu signo, y además, este jueves fue la Luna llena en Aries (tu eje complementario) que cierra un ciclo emocional empezado hace seis meses. Es bueno saberlo para recapitular qué proyectos y dinámicas se reformularon en vos, internamente, en este tiempo. Sin dudas, en términos energéticos, hay alto voltaje en el ámbito vincular. Por otro lado, Venus (tu regente) ingresó en Virgo (signo de tierra, analítico) y su propuesta apunta a que busques armonía en tu día a día. Tip: no te olvides de tus otros vínculos, empezando por el que tienes contigo.

Ascendente en Escorpio

El recorrido de Mercurio (planeta de la comunicación) por Escorpio pone en escena temas emocionales e íntimos que hace un tiempo piden que le des lugar. Por otro lado, la Luna llena en Aries (signo de fuego, activo) ilumina la zona de tu carta natal asociada tu rutina y puede ser interesante revisar cómo viene tu cotidianidad en estos tiempos tan extraños. A su vez, esta Luna cierra un ciclo emocional empezado hace seis meses. Es bueno saberlo para recapitular qué proyectos y dinámicas se reformularon en vos, internamente, en este tiempo. Tip: suma deporte en tu día a día.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (regente del ascendente en Sagitario) continúa su marcha directa en Capricornio (signo de tierra, concreto) y es posible que cada vez más sientas la satisfacción de los logros alcanzados en el último año. Ojo, si también aparece la exigencia y sensación de que faltan cosas por resolver no te preocupes que la energía acompaña para que sigas trabajando por tus resultados. Tip: sostener la dirección de tu entusiasmo.

Ascendente en Capricornio

Saturno (regente del ascendente en Capricornio) continúa su marcha directa en los últimos grados de tu signo. Este fin de semana, además, conecta matemáticamente en cuadratura con Marte (planeta de la acción) en su tránsito por Aries (signo de fuego, activo). Esta configuración puede sentirse con tensión, pero es un ejercicio fundamental para poner en relación tus deseos con tus demandas, tus ganas y su relación con los modelos y mandatos. Por otro lado, la Luna llena en Aries ilumina la zona de tu carta natal asociada a las emociones más primarias. Tip: permítete sentimientos primitivos. No te juzgues más.

Ascendente en Acuario

Este fin de semana predomina la energía cardinal (asociada a Aries, Cáncer, Libra y Capricornio) y vale sintonizarla para ver hacia dónde quieres vehiculizar tus ideas. La Luna llena en Aries ilumina de forma sensible la zona de tu carta natal asociada a tu comunicación. En sintonía, el tránsito de Mercurio (planeta asociado a la comunicación) en Escorpio (signo de agua, emocional) activa el medio cielo y te pone en contacto con temas pendientes que buscan canal de expresión. Tip: la intimidad puede ayudarte para decir sin pudor lo que necesitas.

Ascendente en Piscis

Si bien todavía predomina la energía cardinal (asociada a Aries, Cáncer, Libra y Capricornio) este fin de semana la vibración será romántica porque Venus (planeta de las relaciones) ingresó en Virgo, tu eje complementario, y lleva su energía de seducción y búsqueda de armonía vincular a la zona de tu carta natal asociada a la pareja. Es bueno saber que esta configuración puede intensificar tu costado más crítico y detallista y prestar atención a esto. Tip: bienvenida la imperfección, que el árbol no tape el bosque.

Por: Vera Picabea