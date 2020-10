El día que Niurka Marcos ‘escupió’ en la cara a Carolina Sandoval

Entre ambas famosas ha habido muchos escándalos

Carolina Sandoval y Niurka Marcos no son las grandes amigas. Y es que ambas mujeres son conocidas en el medio artístico por su explosivo carácter y que no dejan que nadie hable de ellas. Por ello fue que cuando se enfrentaron en el 2010 las cosas entre ellas no quedaron nada bien, haciendo que el problema escalara a tal grado de que Carolina dijo que Niurka le escupió en la cara.

Ocurrió poco después de la pelea que tuvieron Niurka y Carolina en La Tijera en donde “La Venenosa” la enfrentó por su relación con Eduardo Antonio. Cuando Carolina se volvió a encontrar a la Mujer Escándalo frente a frente, no pudo evitar preguntarle por su (ex) pareja, Niurka no tomó esto bien por lo que le hizo una expresión con la boca y Carolina aseguró que le escupió.

“Tú vives de lo que piensa la gente”, le dijo Sandoval a Niurka, quien no soportó más las provocaciones de Sandoval. “No, yo vivo de las personas que hablan de mí, como tú”, respondió la cubana y se dio la vuelta.

Carolina aseguró que le había escupido, por su parte Niurka se defendió y dijo que únicamente fue un gesto y nada salió de su boca. Al final solo ellas saben la verdad de lo que realmente pasó en el evento, hace más de 10 años.

Carolina Sandoval le responde a los que la atacan por comer sin modales con un nuevo y polémico video

Carolina Sandoval a gatas por una mesa llena de comida y además, se cambia la ropa en pleno almuerzo