Fatal ironía: famoso abogado de accidentes muere al caer avioneta en Nueva York

Steve Barnes, ex socio de uno de los bufetes de abogados de lesiones personales más conocidos en EE.UU, murió piloteando una avioneta que se estrelló ayer en el norte del estado Nueva York.

Su bufete de abogados Cellino & Barnes, disuelto este año, era conocido en todo el país por su jingle de televisión y su peculiar número telefónico 800-888-8888.

Barnes, un piloto registrado, murió junto con su sobrina, Elizabeth Barnes, dijo a The Associated Press su ex socio legal Ross Cellino.

La avionera monomotor Socata TBM-700 se estrelló alrededor de las 11:45 a.m. de ayer en un área boscosa cerca de Pembroke (NY), cuando se acercaba al final de un vuelo desde Manchester, New Hampshire hacia Buffalo (NY), ciudad próxima a las Cataras del Niágara.

“Su muerte es una pérdida significativa para la comunidad legal”, dijo Cellino. “Siempre fue un valiente defensor de sus clientes”.

Los vecinos describieron que el avión hizo un ruido fuerte y accidentado, y luego cayó en un área boscosa y explotó, detalló el alguacil del condado Genesee, William Sheron.

