Me enamoré para siempre

Cada mañana está ahí para mi, es más, va conmigo a todas partes y creo que no puedo vivir sin él. Y si estas pensando que me enamoré, ¡si! debo confesarte que es un amor para toda la vida. Incluso muchas mujeres también se derriten por él. Y no me sorprendería que tú lo ames igual.

Hoy quiero dedicarle este espacio a él, porque que no solo trae beneficios a mi vida sino que también puede traer a la tuya, además octubre es su mes. Y estoy hablando de la famosa bebida que después del agua es la más consumida: el café. Tal vez estabas esperando el nombre de un galán je je je, pero no te desanimes porque te voy compartir tres beneficios que seguramente no conocías del famoso café:

Estudios revelan que entre el 23% y el 50% de quienes toman café tienen un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

El café genera sensación de saciedad y te quita el hambre, así que es tu mejor aliado para cuidar tu figura. Claro está, si no lo llenas de leche, azúcar y crema.

El café negro ayuda a disminuir los dolores de cabeza, esto se debe a que la cafeína actúa inhibiendo varios receptores de adenosina, un tipo de neurotransmisor que está científicamente relacionado con el dolor de cabeza.

Si tu investigas los beneficios del café encuentras que la lista es interminable, tanto física como emocional por eso no es coincidencia que cuando alguien quiere pasar un buen rato con alguien especial lo invitas a una tacita de café.

