Un nuevo parque integrado al río Hudson apuesta a la recuperación de Nueva York

Cuando más lo necesitan, los neoyorquinos pueden contar un nuevo parque público para recrearse gratuitamente, junto al río Hudson, en Manhattan.

Luego de una década de planificación, Pier 26 abrió al público esta semana en el paseo marítimo de TriBeCa.

Pier 26 fue posible con una asociación público-privada de $37.7 millones de dólares financiada por Citibank, la Corporación de Desarrollo del Bajo Manhattan (Lower Manhattan Development Corporation) y dinero de la ciudad y el estado.

“La pandemia demuestra la importancia del acceso al espacio al aire libre, y la finalización de este hermoso nuevo espacio amplía ese acceso”, destacó la vicealcaldesa de Vivienda y Desarrollo Económico, Vicki Been.

“Siete años en la fabricación… estamos orgullosos de abrir este muelle completamente único en un momento en el que Hudson River Park ha adquirido una nueva importancia para muchos frente a la actual crisis de salud, proporcionando un oasis muy necesario en una ciudad con espacio verde limitado”, comentó Madelyn Wils, presidenta de Hudson River Park Trust, en un comunicado.

Una parte del muelle tendrá una “plataforma de mareas” destinada a inundarse con el ciclo diario del río, reflejando los humedales que una vez bordearon la costa de la ciudad. Aunque el área de mareas es sólo para visitas guiadas y programación educativa dirigida por el personal del parque, el público puede caminar a lo largo de un área elevada para verla. También hay campos de fútbol para niños y mucho espacio para relajarse, detalló Gothamist.

En la cabecera del muelle se construirá un estuario y un patio de recreo con temática científica planificados desde hace mucho tiempo, pero aún a la espera de los fondos suficientes. El estuario permitiría ver peces del río Hudson, como un acuario vivo, y funcionaría como un centro de investigación y educación. Su costo anticipado es de $30 millones de dólares, según el The New York Times y hasta el año pasado se había recaudado un tercio de esa cantidad.

Las estaciones del Metro más cercanas son Franklin St (línea 1) y Canal St (1/A/C/E).

On the western end of #HRPK’s Pier 26, you’ll find walkways elevated over our Tide Deck and its engineered rocky salt marsh. All along the pier, you’ll find inviting places to sit or stroll and take in the beauty around you. 📷: Instagram user qwqw7575 pic.twitter.com/pgLjt2IcSk

— Hudson River Park (@HudsonRiverPark) October 1, 2020