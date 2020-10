Video captó apuñalamiento en bodega de Manhattan; ofrecen $2,500 de recompensa

NYPD divulgó esta semana un video en procura de capturar al cliente de una bodega en Hell’s Kitchen que apuñaló a un hombre que aparentemente intentó arrebatarle su patineta scooter.

El sospechoso fue filmado pagando artículos en una bodega en 10th Av y West 51st St el miércoles 23 de septiembre y luego reaccionó para evitar que otro hombre sacara la patineta por la puerta del negocio.

Después de levantar un dedo hacia los que están dentro de la bodega mostrando una aparente herida, se le ve en las imágenes salir corriendo por la puerta con un gran cuchillo de cocina en la mano, apuñalando al supuesto ladrón al menos una vez.

La policía de Nueva York dice que fue apuñalado al menos una vez en la espalda, y el video muestra al atacante arrojando el cuchillo al suelo una vez que regresó a la tienda. El herido fue llevado al hospital Mt. Sinai West en condición estable, citó New York Post.

El atacante huyó por la 10th Av poco después de las 11:30 p.m., dijo NYPD, que está ofreciendo $2,500 de recompensa por su captura.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A mediados del mes pasado, propietarios de bodegas de la ciudad se reunieron con el comisionado policial Dermot Shea en medio de la ola de robos y violencia con armas de fuego y puñales que están viviendo en sus negocios.

🚨WANTED🚨for ASSAULT front of 748 10 Ave #Manhattan @NYPDMTNPct on 9/23/20 @ 11:42PM💰Reward up to $2500 Do you know this person?☎️Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! #YourCityYourCall @NYPDDetectives @NYPDShea @NYPDChiefofDept @manhattanda@NYPDChiefPatrol pic.twitter.com/xLv0MHHNjK

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) September 30, 2020