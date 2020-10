Yadhira Carrillo suplica a las autoridades mexicanas que liberen a su esposo, Juan Collado

La villana de telenovelas aseguró que la justicia mexicana no ha encontrado pruebas que demuestren la culpabilidad de su esposo

Durante uno de sus más recientes encuentros con los medios de comunicación, Yadhira Carrillo suplicó a las autoridades mexicanas liberar a su esposo, Juan Collado, quien permanece en el reclusorio Norte de la Ciudad de México desde junio de 2019 bajo investigación por diversos fraudes, uno de ellos defraudación fiscal.

“Ahí estamos, seguimos en lo mismo. No le encuentran nada, pero entonces por favor ya que me lo suelten, por favor ya es mucho tiempo por favor“, expresó ante las cámaras del programa ‘Ventaneando’.

Asimismo, la villana de la telenovela ‘El Precio de tu amor’ aseguró que la justicia mexicana no ha encontrado pruebas que demuestren la culpabilidad de su esposo: “Dijeron que defraudación fiscal, nada es el mejor pagador de impuestos, tiene las cosas perfectas desde siempre, ya por favor ya es suficiente pobrecito“.

Segura del hombre con el que contrajo matrimonio hace 12 años, aseguró es una persona muy ordenada en todos sus asuntos y que luego de presentar algunos malestares debido a las condiciones del penal, ya se encuentra bien de salud pero aun debe seguir cuidándose mucho.

En otro tema, luego de que la periodista San Juana Martínez a conocer que Angélica Rivera obtuvo un pago de 84 millones de pesos por contraer matrimonio con Enrique Peña Nieto, Carrillo confesó que no sabe nada de ella, y que no la ha visto desde hace un par de años.

“No tengo contacto con Angie, no la he visto hace dos años. No tengo la menor idea“, dijo.

Finalmente, la protagonista de telenovelas agradeció a los medios de comunicación que la esperaron afuera de las instalaciones de Televisa San Ángel, en donde se presentó hace unos días junto a Galilea Montijo para realizar un desfile de perritos de la calle que ella misma protege y para quienes busca familias que los adopte.