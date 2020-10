Ayudó a matar y desmembrar a su novio para casarse con su padre biológico

La mujer fue sentenciada a 40 años de cárcel. Su hermana también participó en el crimen

Una mujer de West Virginia fue sentenciada a 40 años de prisión por participar en el asesinato y desmembramiento de su novio para poder casarse con su padre biológico.

Amanda McClure, de 31 años, se declaró culpable de asesinato en segundo grado por la muerte de John McGuire, de 38 años, en febrero de 2019.

“Mi familia no me crió para ser de esta manera. No solamente herí a la familia de John, también a la mía“, dijo Amanda McClure cuando se dirigió a la familia de McGuire.

La mujer mató a McGuire junto a su padre Larry McClure y su hermana Anna Marie Choudhary. Al hombre lo enterraron temporalmente en su vivienda, pero después lo llevaron a un sitio en Skygusty, donde padre e hija tuvieron relaciones sexuales, según el Bluefield Daily Telegraph. Larry y Amanda McClure se casaron en Virginia tres semanas después del crimen.

El padre fue sentenciado a cadena perpetua, mientras que Choudhary, de 32 años, enfrenta juicio por asesinato en primer grado.

Amanda McClure dijo su padre “no quería que nadie estuviera cerca de ella”.

Los detalles del caso se conocieron en noviembre del 2019.

“El 14 de febrero o alrededor de esa fecha, el Sr. John McGuire recibió un golpe en la cabeza con una botella de vino, luego lo amarraron y luego le inyectaron metanfetamina. Después de la inyección, fue estrangulado”, dijo K.M. Saddler, de la Policía Estatal y el investigador principal del caso.

Larry McClure señaló a su hija Amanda como la autora intelectual del asesinato. También dijo que la mujer estaba colectando los cheques del Seguro Social de la víctima.

También se conoció que Larry McClure usó otro nombre en el registro de matrimonio.